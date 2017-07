Weiter für das Gestüt kämpfen

UMFRAGE Menschen können sich Dillenburg ohne die Pferde nicht vorstellen

DILLENBURG Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hat am 30. Juni in einem Schreiben an die Stadtverwaltung die Schließung des Dillenburger Landgestüts angekündigt. Das löst bei vielen Bürgern Empörung aus.

Copyright © mittelhessen.de 2017