Weiter warten auf den Wilhelmsplatz

STADTBILD Kommunalpolitiker und Denkmalpfleger konnten sich noch nicht auf Material einigen

DILLENBURG Der Bodenbelag des Wilhelmsplatzes in Dillenburg wird entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr in diesem Jahr umgestaltet. Der Grund: Es mangelt an geeignetem Material.

