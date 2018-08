Weitere Knochen an der Bahnstrecke gefunden

Die unwegsame Stelle muss nun freigeschnitten werden, parallel dazu wird dann der Zugverkehr erneut gestoppt.

Während der Suche am Rande der Bahnstrecke Gießen – Siegen muss der Zugverkehr unterbrochen werden. Die Polizei ist mit rund 30 Einsatzkräften von der Bereitschafts- und der Schutzpolizei aus dem Lahn-Dill-Kreis sowie Beamten der Bundespolizei im Einsatz. Unterstützt wird das Team auch von einem Notfallmanager der Deutschen Bahn. Die beiden Hunde müssen jeweils nach 30 Minuten Einsatz eine mindestens ebenso lange Pause einlegen, ehe sie weitersuchen können.

Der Fund von Montag könnte mit Vermisstenmeldung von Anfang des Jahres zusammenhängen

Am Montag gegen 10 Uhr hatte ein Streckenkontrolleur der Deutschen Bahn auf einem Abschnitt in Sinn einen abgerissenen Arm entdeckt. Er hatte an einer von außen nur schlecht einsehbaren Stelle mitten im Gleisbett gelegen. Und das offensichtlich schon sehr lange: Zum einen war der Arm skelettiert, zum anderen steckte die Hand noch in einem Handschuh. Weitere menschliche Leichenteile wurden am Montag nicht gefunden. Deshalb wurde die Suchaktion in der Umgebung des Fundorts gestartet.

Aufgrund des Verwesungsgrades könne der Fund vielleicht mit einer Vermisstenmeldung von Anfang dieses Jahres im Zusammenhang stehen, hatte Polizeisprecher Guido Rehr am Montag gesagt. Kriminaloberkommissar André Gabriel sagte während des Einsatzes am Donnerstag, es geben eventuell auch eine Verbindung zu einem Vermisstenfall im Dezember vergangenen Jahres. (jöw)