VON RALF TRIESCH

Weniger Interesse am Reihengrab

BESTATTUNGEN Haigerer Parlament lehnt Urnenwand und Friedwald ab

Haiger. Vor drei oder vier Jahrzehnten war eine Bestattung im Reihengrab noch die Regel - heute haben andere Beerdigungsformen deutlich an Attraktivität gewonnen. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Haigerer Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion präsentierte. Demnach gab es im vergangenen Jahr nur noch 50 Beerdigungen in Reihengräbern - dafür stolze 88 in leichter zu pflegenden Wiesengräbern.

