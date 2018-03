Wenn Maskierte Gutes tun

Dann nämlich ist in Nanzenbach ordentlich was los. Eine lose Gruppe junger Männer trifft sich jedes Jahr und führt einen Brauch fort, der schon im vorletzten Jahrhundert bestand und in den 1960er Jahren wieder neu entdeckt wurde.

Seitdem laufen die Fastnachtsmännchen durch das Dorf, klingeln an den Häusern, halten Autos und Fußgänger an oder fallen in den Geschäften ein. Die stummen Gestalten, die bis zur Unkenntlichkeit maskiert und verkleidet sind, sammeln kleine Geldspenden, Wurst, Speck und eine ganze Menge Eier, die am Abend zu einem deftigen Eierkuchen gebacken werden.

Die Geldspenden werden nach der Bezahlung aller Rechnungen für gute Zwecke verwendet. Rund 800 Euro sind in diesem Jahr dabei zusammengekommen. Aus dem Erlös sollen die Grundschule und die Jugendabteilung des Sportvereins jeweils 200 Euro erhalten. Es wird aber auch in neue Masken, Kostüme, Accessoires und Aufbewahrungsmöglichkeiten investiert.

Unterstützt wird die Truppe beispielsweise auch von der Vogelschutzgruppe und dem Obst- und Gartenbauverein, in deren Räumlichkeiten sich die Narren umkleiden und den Abend verbringen konnten.

Wer denkt, er hätte beim närrischen Treiben Jemanden erkannt, wird oft enttäuscht. Es gibt Familien, die den Männern Einlass gewähren, eine Zwischenmahlzeit und Getränke bereithalten.

Wer glaubt, jemanden erkannt zu haben, wird sofort wieder in die Irre geführt

Der Dank dafür ist, dass die Masken, im wahrsten Sinne des Wortes, gelüftet werden. Dort tauscht man dann allerdings auch die Kostüme und Schuhe, um die Kinderschaar, die das Treiben im Dorf begleitet, zu verwirren. Selbst Kinder, die Ihren Vater in einem Kostüm vermuten, liegen meist falsch.

Die Kinder sind ein wichtiger Bestandteil der Tradition. Sie verfolgen das Treiben bis in die Abendstunden. Dabei werden sie von den Männern gefangen, mit Schnee gewaschen, bekommen die Ohren langgezogen oder werden in Papiermülltonnen gesteckt.

Manch einer treibt es auch mal absichtlich zu bunt, fordert den Klaps auf den Hintern oder einen leichten Hieb mit dem Stock heraus: Ein Spiel aus Jägern und Gejagten, dass nur für Außenstehende mitunter brutal aussieht.

Im nächsten Jahr geht die Jagt am Faschingsdienstag ab 13 Uhr wieder los. (red)