VON ULI GEIS

Wenn Santa Claus Zahnpasta mixt

CHEMIE Achtklässler des Johanneum-Gymnasiums zeigen tolle Experimente

Herborn. Hört nur, wie lieblich es knallt: Wenn Katharina und Hans-Jürgen Messerschmidt die Mädchen und Jungen der fünften Klassen in der letzten Woche vor den Ferien zu den Weihnachtsvorlesungen am Johanneum bitten, dann zischt, blitzt und rumst es in allen Ecken das Chemiesaals.

