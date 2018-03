Wenn auf Osterhasen Schnee fällt

Leserfotos Frühling kommt spät

Limburg-Weilburg Selten hat der Winter sich so lange in der Region festgekrallt wie in diesem Jahr. Die Fotos der TAGEBLATT-Leser zeigen, dass Schnee sogar auf die Osterhasen gefallen ist.

Copyright © mittelhessen.de 2018