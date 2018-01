Wenn aus Weihnachtsbäumen Brennholz wird

Dillenburg/Herborn Die ersten Weihnachtsbäume sind in der Region unter anderem in Eibach eingesammelt worden. Dort kümmerte sich der CVJM um die Entsorgung ausgedienter Nadelbäume.

Mit einem Traktor und einem großen Anhänger hielten die Helfer im Dorf überall dort, wo ein Bäumchen am Straßenrand platziert war, luden es auf und steuerten kleine Sammelplätze an. Nach der großen Runde durch Eibach wurden sie alle wieder auf den Anhänger geworfen und auf einer großen Wiese oberhalb des Orts traditionell verbrannt.

Der CVJM Eibach war am Samstag aber nicht nur Ansprechpartner für die Baumentsorgung, sondern auch für die Verpflegung: In der Mittagszeit holten sich viele Eibacher Bürger Bratwürste mit Brötchen und frischgebackene Waffeln am Stand des CVJM an der Ortsdurchfahrt.

In Herbornseelbach fand das diesjährige Einsammeln der Weihnachtsbäume durch die Jugendfeuerwehr bei der Bevölkerung wieder sehr starken Zuspruch. Die Jugendlichen sammelten mit Unterstützung einiger Mitglieder der Einsatzabteilung die ausgedienten Bäume ein, die dann im Anschluss im ehemaligen Steinbruch gemeinsam verbrannt wurden.

Unterstützt wurde diese Aktion durch heimische Unternehmen, die Fahrzeuge bereitstellten. Ähnliche Aktionen gab es am Samstag in Oberscheld sowie in den Herborner Stadtteilen Burg, Guntersdorf und Uckersdorf. Am Samstag, 13. Januar, stehen die meisten Weihnachtsbaum-Sammelaktionen an. Die jungen Helfer, die die Bäumchen abholen, freuen sich über eine kleine Spende als Dankeschön für ihren Dienst. (kaw/Foto: K. Weber/privat)