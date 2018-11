Wenn die „KuSch“ zum Basar wird

THEATER Heimatspieler zeigen „Ali Baba & die 40 Räuber / Premiere am 24. November

Herborn Mit einem Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ wollen die Herborner Heimatspieler in diesem Jahr für Furore sorgen. „Ali Baba & die 40 Räuber“ heißt das kindgerechte Stück, das am 24. November ab 18 Uhr in der KuSch Premiere hat.

