Wenn die Eintagsfliege Single bleibt

Den Auftakt macht der Berliner Allrounder Lars Redlich, der zuletzt als Moderator der Schlumpeweck-Preisverleihung in der KuSch überzeugte. Er singt, swingt, springt von der Sopran-Arie in den HipHop, mimt den Rocker, die Diva und textet Hits wie ,,Stairway to Heaven“ oder ,,Despacito“ brüllend komisch um.

Absurder Humor und Alltagsgeschichten

Seine eigenen Songs zeugen von Phantasie und grandiosem Humor, wie etwa das Lied von „Eike der Eintagsfliege“, die sich nicht vermehren kann, weil One-Night-Stands auch im Tierreich einen schlechten Ruf haben.

Herrlich, wie sich der Musical-Star (Grease, Rocky Horror Show, Disney in Concert und viele mehr) selbst auf die Schippe nimmt, am Klavier zusammen mit dem Publikum ein Medley aus zugerufenen Songs improvisiert oder über die Notwendigkeit der fünf Klingen an seinem Rasierer sinniert.

Tags darauf (13. Oktober) steht Nektarios Vlachopoulos, Slampoet und Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund, auf der KuSch-Bühne. Zwar trägt sein Solo-Programm den bezeichnenden Titel „Niemand weiß, wie man mich schreibt“. Das jedoch dürfte sich in den vergangenen Wochen geändert haben. Mit der „St. Ingberter Pfanne“, dem „Mindener Stichling“ und zuletzt dem Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises, räumte er drei der begehrtesten Auszeichnungen der Kleinkunst-Szene ab. Seine Texte zeichnen sich durch Geschwindigkeit, Präzision und absurden Humor aus und bieten vergnügliche Alltagsgeschichten ebenso wie poetische Improvisationen.

Tickets kosten pro Abend 23 Euro. Karten gibt es unter anderem bei Augenoptik Tafelski, (0 27 72) 2889, in der Dillenburger Musicbox (0 27 71) 2 44 67 sowie unter www.kusch-herborn.de. (red)