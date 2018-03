Von Holger Kiehl

Wenn die Sau zum Gärtner wird

Natur Wildschweine verwüsten Grundstücke / Nur ein stabiler Zaun hält sie fern

Dillenburg/Haiger Wenn Anita Habicht in ihren Garten in der Donsbacher Mühlstraße schaut, könnte sie laut heulen. Der einstige Rasen sieht aus wie ein schlecht gepflügter Acker. Wildschweine haben ihn verwüstet. Nicht nur in Donsbach treiben sie ihr Unwesen.

Copyright © mittelhessen.de 2017