Von Jörg Weirich

Wenn die Seele Schmerzen auslöst

Medizin Vitos-Klinik für Psychosomatik erweitert / „Wir nehmen jeden Patienten ernst“

Herborn „Jetzt stell’ Dich mal nicht so an, auch andere Menschen haben Rückenschmerzen. Du bildest Dir das nur ein.“ Solche und ähnliche Sätze kennt Elke Röming zur Genüge. Sie leitet in Herborn die Vitos-Klinik für Psychosomatik, die kürzlich ihre Kapazität verdoppelt hat.

