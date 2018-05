Wer gewinnt: Thiel oder Mann?

Andreas Thiel lebte auf Island und in Indien. Der Schweizer Satiriker betrachtet die Dinge aus großer Entfernung und versteht es, die kulturelle Brille zu wechseln. Dies ist die Grundlage all seiner Politsatiren, in denen die Politik die Eiswürfel bildet, die den sprudelnden Cocktail aus Fantasie, Poesie und Philosophie kühlen.

Dagegen ist Marcel Mann der Synchronsprecher in der deutschen Comedyszene und spricht an die 200 Rollen für Film und Fernsehen. Rasant erzählt er von seinem Leben auf und neben der Tonspur.

Mit seiner Stimme schafft Marcel Mann binnen Minuten ein Stimmfeuerwerk mit sofortigem Wiedererkennungseffekt, als hätte er einen Sampler im Hals. Dabei taucht er mit dem Publikum in die Niederungen der Popkultur ein und liefert schwarzen Humor in Regenbogenfarben.

Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro

Tageskarten sind im Vorverkauf für 16 Euro in Herborn bei Optik Tafelski, (0 27 72) 28 89, in Dillenburg in der „Musicbox“, (0 27 71) 2 44 67, und auf www.kusch-herborn.de erhältlich. (red)