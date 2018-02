Wer möchte Kinder unterhalten?

Alle Organisationsfäden für das Kinderfest laufen im Stadtmarketing-Büro im Herborner Bahnhof bei Birgit Ernst zusammen. „Nach dem das Kinderspektakel im vergangenen Jahr wieder ein gut besuchtes und gelungenes Event war“, sagt sie, soll es freilich auch 2018 wieder ein schönes Fest werden.

Das Spektakel steigt am 26. August von 11 bis 17 Uhr im Stadtpark auf dem Alten Friedhof

„Wir haben als Termin wieder den letzten Sonntag im August gewählt, nach den Ferien und bei hoffentlich angenehmen Sommerwetter“, sagt Ernst. An jenem 26. August soll der Stadtpark von 11 bis 17 Uhr ganz im Zeichen der Kinder stehen.

Dazu soll es dann ab 13 Uhr auch wieder ein Bühnenprogramm geben. Sowohl für die Geländeangebote wie Edelsteinsuche, Zeitungsstand, Gabelstaplerparcours, Musikschule, Becher-Speedstacking, Infostände und Bastelangebote als auch für das Bühnenprogramm, beispielsweise von Judo über Mitmachangebote bis hin zu Tanzgruppen und Orchestern, bittet Birgit Ernst um Meldungen von interessierten Verein und Gruppen, die mitmachen möchten.

Wer konkrete Uhrzeitwünsche für einen Auftritt hat, soll sie gleich dazu angeben, damit sie nach Möglichkeit berücksichtigt werden können. Auch wer einen eigenen Stand oder Pavillon mit in den Park bringen kann, sollte das kundtun.

Ansprechpartnerin im Büro der Stadtmarketing-GmbH im Herborner Bahnhof ist Birgit Ernst. Zu erreichen ist sie dort unter (0 27 72) 70 84 13, per Fax an (0 27 72) 7 08 94 13 oder per E-Mail an b.ernst(at)stadtmarketing-herborn.de. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter der Adresse www.herborn-erleben.de. (jöw)