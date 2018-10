Wer nicht wählt, kann auch nicht meckern

Umfrage Wir wollten von Passanten wissen, ob sie am Sonntag kommender Woche ihre Stimme abgeben

HERBORN In Hessen wird am Sonntag, 28. Oktober, ein neuer Landtag gewählt. „Gehen Sie wählen?“ – das haben wir Passanten in der Region diesmal gefragt.

