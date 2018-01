Finissage

Werke von Tsehay sehen

Kunst Ausstellung in Herborn endet am Freitag

Herborn Der in Äthiopien geborene und mittlerweile in Herborn lebende Künstler Nigatu Tsehay hat mit seiner Bilderausstellung „Fragile Reality“ in der Galerie „astratto“ für große Aufmerksamkeit gesorgt. Seine unverwechselbaren Bildwelten in Öl und Acryl sind voller kompositorischer Brillanz in Form und Farbe.

