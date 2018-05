Wie geht es in Wallenfels weiter?

Kommunalpolitik Bei Bürgerversammlung soll Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses diskutiert werden

Siegbach-Eisemroth Wie sieht die Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses in Wallenfels aus? Darüber soll in dem Siegbacher Ortsteil am Dienstag, 5. Juni, ab 19 Uhr während einer Bürgerversammlung diskutiert werden.

