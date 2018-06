VON MARKUS SCHUHMACHER

Wie sicher ist das Trinkwasser?

PROBEN Test in Rabenscheid

Breitscheid-Rabenscheid. Blaue, seltsam anmutende Rohre, ragen derzeit an der Landstraße zwischen Rabenscheid und Langenaubach aus dem Boden. In Höhe der Abzweigung zum Rabenscheider Fußballplatz lässt das Regierungspräsidium Gießen die ehemalige Rabenscheider Müllkippe auf mögliche Giftstoffe hin untersuchen, ebenso wie die zweite stillgelegte Müllkippe Rabenscheids in der Nähe von "Fischbachs-Mühle" direkt am Aubach.

Copyright © mittelhessen.de 2013