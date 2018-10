Wiesnfest ist fast ausverkauft

Wer im 3000 Personen fassenden Festplatz im Walkmühlenweg dabei sein will, muss schnell sein: Karten sind lediglich noch für den 19. Oktober zu haben. Am Freitagabend (Einlass: 17.30 Uhr) steht eine von zwei „Blechblos'n“-Nächten an.

Wer die „Blechblos'n“ sehen will, kann sich auf der Zielgeraden noch Tickets sichern

Die siebenköpfige Band aus Bayern wird dann – genau wie 24 Stunden später – wie gewohnt für Stimmung sorgen. Karten hierfür gibt es ab 12,50 Euro (plus Gebühr). „Alle anderen Tage sind ausverkauft“, sagte Clara Körber vom Veranstalter, der Firma Bill-Event, auf Nachfrage. Das Wiesnfest dauert insgesamt sechs Tage und findet an zwei Wochenenden statt.

Die Vorbereitungen laufen derweil auf Hochtouren: So ist der Zeltaufbau am Rande von Herborn bereits abgeschlossen. „In den nächsten Tagen wird noch der komplette Innenausbau fertig gestellt“, kündigt Körber an.

Die „Blechblos'n“ sind auch der Grund für den etwas späteren Beginn des Wiesnfestes. Denn die Gruppe, die seit der Premiere im Jahr 2013 mitmischt, stand bis zuletzt beim großen Vorbild auf der Bühne: Das Münchener Oktoberfest endete in diesem Jahr eine Woche später als sonst, und de Band hat am Wochenende danach noch eine andere Veranstaltung.

Die Macher in Herborn setzen auf die bewährte Mischung aus Gaudi, Alpen-Rock/Pop, Partymusik und bayrischer Gemütlichkeit, vergessen aber auch heimische Musikformationen nicht. Der Startschuss fällt an diesem Freitag mit dem Fassbieranstich und dem Wiesn-Opening. Für den musikalischen Rahmen sorgt die heimische Coverband „Mission:2Party“. Im Mittelpunkt des Abends stehen erneut die „Dorfrocker“.

Am Samstag lockt die „Wiesn-Partynacht“ die Besucher in den Walkmühlenweg. Mit dabei sind die Band „voXXclub“, die „Trenkwalder“, das Helene-Fischer-Double Victoria sowie „Oppa & die Schlagerenkel“.

Gemütlich und zünftig soll es dann am ersten Wiesnfest-Sonntag zugehen: Bei freiem Eintritt spielt der Driedorfer Musikverein ab 11 Uhr in Herborn zum Frühschoppen auf.

Nach den zwei „Blechblos'n“-Nächten am 19. und 20. Oktober gibt es einen abschließenden Frühschoppen am Sonntag. Ab 11 Uhr ist Blas- und Partymusik aus Herbornseelbach zu hören: Zunächst ist die Big Band des Musikvereins (MV) um Erwin Gabriel an der Reihe, später übernimmt die kleinere MV-Formation „The Top Ten“ die Regie. Der Eintritt ist ebenfalls frei.

An beiden Sonntagen gibt es besondere Mittagstischangebote aus der bayerischen Küche von Herrmann Gürster. Der Oktoberfestkoch und sein Team sorgen auch an den übrigen Wiesnfesttagen für die Verköstigung der Gäste.

Weitere Informationen zum Herborner Wiesnfest gibt es auf www.licher-wiesnfest-herborn.d und unter (06 41) 97 27 24 40. Tickets sind in den bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen – unter anderem im Herborner Pressehaus und im Stadtmarketingbüro. Außerdem gibt es Karten unter www.licher-wiesnfest-herborn.de.