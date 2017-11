Wildschweinjagd rund ums Freibad

Nicht nur in Sinn richten Wildschweine derzeit große Schäden an. Im Wald rund um das Waldschwimmbad waren am Donnerstagmittag insgesamt zwölf Jäger unterwegs, um den Bestand der Tiere zu dezimieren. Insgesamt wurden fünf Tiere erlegt. (Archivfoto: dpa/Ebener)