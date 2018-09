Von Isa Hortien

Wildtiere in der Stadt erleben

NATUR Park-Förderverein holt den Biologen Sebastian Lotzkat zum Bildervortrag nach Uckersdorf

HERBORN-UCKERSDORF Forscher, Autor, Wissenschaftspoet, Entertainer: Und hauptberuflich ist Sebastian Lotzkat auch noch Biologe am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt. Am Freitag (19. Mai) kommt er mit dem Bildvortrag „Landflucht der Wildtiere“ ins Bürgerhaus.

Copyright © mittelhessen.de 2017