Von Holger Kiehl

Wilhelmsplatz: Anders, aber wie?

STADTENTWICKLUNG Denkmalschutz schlägt Gussasphalt vor / Politik ist skeptisch

Dillenburg Der Wilhelmsplatz in Dillenburg soll in diesem Jahr eine neue Oberfläche erhalten. Wie er befestigt werden soll, darüber scheiden sich noch die Geister. Im Bauausschuss sind am Donnerstag erste Pläne vorgestellt worden.

