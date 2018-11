Von Tanja Eckel

Wird das Wasser teurer?

Politik Außerdem plant die Gemeinde Mittenaar mit einer höheren Gewerbesteuer

Mittenaar-Bicken Auf die Bürger und Unternehmer in Mittenaar kommen höhere Belastungen zu: Wassergebühren und Gewerbesteuer sollen steigen. Das hat am Montag bei den Politikern zu langen Diskussionen geführt. Am Ende stimmten sie für die Anhebung.

Copyright © mittelhessen.de 2018