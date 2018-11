Wird sie „Miss 50plus Germany“?

Anfangs war es ein Geheimnis, dass sie sich bei „Miss 50plus Germany“ angemeldet hatte. Niemand habe davon gewusst, noch nicht einmal ihr Ehemann, sagt Stephanie Robben-Beyer. Auch als klar war, dass sie zu den 60 Frauen gehörte, die bei einem Casting in Frankfurt ins Finale der Top 20 einziehen wollten, erzählte sie nichts von ihrem „Projekt“. „Erst als die Nachricht da war, dass ich bei den Top 20 dabei bin, habe ich meine Familie und Freunde eingeweiht“, verrät sie.

Bei einem Friseurbesuch Ende 2017 sei sie beim Lesen in der „Regenbogenpresse“ auf den Wettbewerb aufmerksam geworden. „Ich wusste gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt“, sagt die 50-Jährige. „Ich fand das spannend, kann aber gar nicht sagen, warum.“

Der Beitrag ließ sie nicht in Ruhe. Immer wieder beschäftigte sie sich mit dem, was sie da gelesen hatte. Kein Wunder: Stephanie Robben-Beyer ist Publikum gewohnt. Sie ist Coach und Moderatorin, hat Fernseherfahrung und hat auch schon als Model vor Kameras gestanden.

„Ich war gerne Fotomodel, aber nur nebenbei. Für Brillen, Computer, Fertighäuser – das Modeln ist sozusagen meine alte Heimat“, erzählt sie. Zuletzt habe sie wieder mehr moderiert: „Das ist einfach meine Leidenschaft.“

„Ich sehe bei meiner Arbeit, 50 ist die Zahl, bei der Frauen mehr nach nachdenken und die eine Zäsur ist“

Trotz der Erfahrungen sei es ihr nicht leicht gefallen, sich für den Wettbewerb zu melden: „Ich habe mich vorher lange und ausführlich informiert, ob das Ganze seriös ist, und bin da nicht blind reingeschliddert.“

Im Januar sei dann klar gewesen, dass sie mitmache: „Ich habe mich gefragt: ,Wie ist das denn so, wenn Du 50 bist?’ Ich sehe bei meiner Arbeit, 50 ist die Zahl, bei der Frauen mehr nach nachdenken und die eine Zäsur ist.“

Robben-Beyer schickte also ihre Bewerbung ab: „Meine Motivation war, meine Neugierde zu stillen. Ich hatte da richtig Lust drauf und wollte wissen, wie das ist, sich einer Jury zu stellen. Wenn man älter wird, macht man nur wenige Dinge zum ersten Mal. Dabei ist es so wichtig, Neues zu machen.“

"Jetzt habe ich den Mut – wenn man hingeht, will man gewinnen“

Mit 20 wäre sie aber nie auf die Idee gekommen, bei der Wahl zur „Miss Germany“ mitzumachen. Aber: „Heute möchte ich das erleben.“

Dass sie im Finale am 24. November dabei ist, hat sie gefreut. Zwar nehme sie den Wettbewerb mit einer großen Portion Humor, aber am Ende will sie dann doch gewinnen. Schließlich sei es ein Wettbewerb: „Ich hätte im Oktober auch absagen können. Jetzt habe ich den Mut – wenn man hingeht, will man gewinnen.“

Und: „Hoffentlich wird es dort einen tollen Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen geben. Allein dies ist eine Bereicherung.“

Ein Sieg ist für sie aber nicht alles: Es sei schließlich nur eine Wahl – keine Herztransplantation, sagt sie. „Ich nehme es ernst, auch um eventuell zu Frauen sagen zu können, dass man sich trauen darf. Man ist mit 50, 60, 70 sichtbar. „Ich mag nicht den Satz ‚Sie sieht gut aus für ihr Alter‘. Das liegt im Geschmack.“

Info: "Miss 50plus Germany" und Voting

Für die siebte Wahl zur „Miss 50plus Germany“ der „Miss Germany Corporation“, die auch die Wahlen zu „Miss Germany“ und „Mister Germany“ ausrichtet, hatten sich rund 500 Frauen über 50 beworben. 20 von ihnen stehen im Finale am 24. November in Bad Zwischenahn. Zur Jury gehören der Politiker Wolfgang Bosbach, die Schauspielerin und Bildhauerin Jessika Cardinahl, Ex-Fußball-Schiedsrichter Walter Eschweiler, TV-Moderator Frederic Meisner und „DSDS“-Sieger Alphonso Williams.

In die Entscheidung mit einfließen soll das Ergebnis einer Abstimmung auf https://my.missgermany.de/votings. Dieses Voting hat am Montag begonnen.