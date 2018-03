Von Katrin Weber

Wo Technik von der Natur lernt

Ausstellung Schau zur „Bionik“ in der Villa Grün fordert Besucher zum Mitmachen auf

DILLENBURG Was hat die Technik von der Biologie gelernt? Kann Hightech von der Natur abschauen? Die Ausstellung „Bionik – Lernen von der Natur“ in der Villa Grün in Dillenburg gibt die Antworten und fordert die Besucher zum Mitmachen auf.

Copyright © mittelhessen.de 2018