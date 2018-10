Wochenmarkt: Gans Frieda ist in Feierlaune

HERBORN Die Herborner Wochenmarktbetreiber wollen am Freitag, 26. Oktober, gemeinsam den 31. Marktgeburtstag mit ihren Kunden und Gans Frieda feiern. Alle Besucher, die ebenfalls an diesem Tag Geburtstag haben, bekommen an jedem Marktstand ein kleines Präsent. Der inoffizielle Sprecher aller Marktleute, Wolfgang Schäfer (bekannt als „Eiermann“), verspricht der Besucherin oder dem Besucher, der am 26. Oktober 31 Jahre alt wird, einen großen Strauß roter Rosen. (sig/Foto: Gerdau)