HERBORN-SCHÖNBACH Freiluftfete in Schönbach: Dort steigt am Samstag, 22. Juli, im Freibad eine Beachparty. Für Stimmung sorgen die DJs von Zint und Werner. Der Förderverein bietet am Kiosk Getränke und Speisen, und die Feuerwehr mixt Cocktails mit (...)