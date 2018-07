ZDF-Moderator zieht "auf Probe" ins Seniorenheim

Das Erstaunen im „Haus Elisabeth“ war groß, als die Anfrage von Christiane Henningsen kam, in der Einrichtung eine Reportage drehen zu dürfen. Henningsen ist Journalistin und arbeitet unter anderem für das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF).

Geplant waren Dreharbeiten für eine „WISO“-Sondersendung im ZDF zu dem Thema „Wenn die Eltern alt werden“. „Etwa die Hälfte aller Männer und zwei Drittel aller Frauen werden im Lebensverlauf pflegebedürftig, doch nur selten wird in Familien darüber gesprochen, welchen Weg die Betroffenen einschlagen wollen, wenn es so weit ist“, sagt Henningsen. „Viele sprechen zu spät über ihre Wünsche, sind uninformiert. Es ist vor allem ein Thema, das vielen Betroffenen und Angehörigen und auch unseren Zuschauern oft Angst macht.“

Drei Tage lang erlebt der Niehaves das Heimleben

Viel zu selten werde darüber gesprochen, dass der Weg ins Pflegeheim auch mehrere Vorteile haben kann – neben der Entlastung der Angehörigen auch den Schutz vor Einsamkeit und manches mehr. „In diesem Sinne wollen wir unseren Zuschauern Ängste nehmen und sie informieren“, sagt Henningsen.

Ein Element im Film sollte ein Selbstversuch von Marcus Niehaves, Hauptmoderator und Leiter von „WISO“, sein. „Wir könnten uns gut vorstellen, dass er für ein paar Tage in das ,Haus Elisabeth‘ einzieht und sozusagen ein Pflegeheim auf Probe erlebt“, hatte Henningsen vorab gesagt.

Und so kam es, dass das „Haus Elisabeth“ für drei Tage Marcus Niehaves als Bewohner willkommen heißen durfte. Bereits bei seinem Einzug wurde er von einem Kamerateam begleitet, welches fortan seinen Tagesablauf im Seniorenheim in Bildern festhielt.

„So ein netter, junger Mann – da schmeckt das Frühstück gleich noch mal so gut“

Die Bewohner des Hauses waren begeistert von ihrem neuen Mitbewohner: „So ein netter, junger Mann – da schmeckt das Frühstück gleich noch mal so gut“, schwärmte Rosel Schramm, die Niehaves als ihren Tischnachbarn begrüßen durfte.

Der Moderator nahm sich viel Zeit für Gespräche mit den Bewohnern, die ihm gerne ihre Lebensgeschichte erzählten. Sie berichteten davon, wie die Entscheidung für ein Leben im Heim fiel, wie sie sich fühlten, als sie ihr Zuhause aufgeben mussten, und auch darüber, wie sie sich jetzt fühlen.

Dass ein Leben im Seniorenheim Freude mit sich bringen kann, durfte Niehaves gleich an seinem ersten Abend im „Haus Elisabeth“ erleben. Er wurde von der „Ü90-Gruppe“ zum gemeinsamen Musizieren eingeladen. Er sang mit den Damen bekannte Volkslieder und erfuhr in Gesprächen viel über deren Lebensgeschichte. Auch konnte Niehaves sich dem einen oder anderen Eierlikör nicht entziehen. „So ein Eierlikörchen zum Abschluss des Tages darf man sich ruhig mal gönnen“, sagt Erika Mäcker lächelnd und goss großzügig ein. Die „Ü90-Gruppe“ besteht aus sechs Damen, teilweise weit über 90 Jahre alt, die sich mehrmals wöchentlich zum Singen treffen. Eine der Damen begleitet den Gesang mit ihrem Akkordeon.

Er schnippelte Obst, gewann beim Bingo

Niehaves nahm an vielen Beschäftigungsangeboten teil – immer in Begleitung des Kamerateams. Er schnippelte Obst, gewann beim Bingo, freute sich über den Besuch der therapiebegleitenden Hunde, spielte mit den Kita-Kindern bei deren Besuch im Wohnbereich und las ihnen Märchen vor – alles Dinge, die ein Bewohner im „Haus Elisabeth“ so tun kann.

Auch besuchte er Mieter im Betreuten Wohnen, um einen Eindruck von dieser Wohnform zu erhalten, und führte viele Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort, bevor er nach drei Tagen wieder aus dem „Haus Elisabeth“ auszog – was so mancher Bewohner sehr bedauerte.

„Der Besuch von Herrn Niehaves und seinem Team war für Bewohner und Mitarbeiter im Haus ein interessantes Ereignis, das allen viel Freude bereitete“, erzählt Peter Bittermann, Geschäftsführer im „Haus Elisabeth“.

„Wir hoffen, dass wir ihnen das Leben in einem Seniorenheim näherbringen konnten. Vielleicht können wir dazu beitragen, dem einen oder anderen Zuschauer in der geplanten ,WISO’-Sondersendung ein wenig die Sorge vor der Entscheidung für ein Leben in einem Seniorenheim zu nehmen.“

Die Ausstrahlung der Sondersendung im ZDF ist für den 1. Oktober geplant. (red)