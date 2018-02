Von Siegfried Gerdau

Zehn Jahre, eine Band

JUBILÄUM Jördis Tielsch feiert mit ihren Fans in der Kulturscheune

Herborn Zehn Jahre, eine Band. In Dillenburg hatte Jördis Tielsch mit Peter Schneider (Gitarre), Jens Schäfer Stoll (Bass) und Oliver Zapf (Schlagzeug) ihren ersten Auftritt. Jubiläum feierte die Gruppe am Wochenende in der Kulturscheune.

