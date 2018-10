"Zeigen, was die Region kann"

AUSSTELLUNG Siebte "Dill-Bau-Expo" hat das Schwerpunktthema "Energie"

Haiger (rst). "Wir wollen zeigen, was Haiger und die Region so alles können", fasste Haigers Bürgermeister Mario Schramm das Ziel der siebten "Dill-Bau-Expo" zusammen. Vom 6. bis zum 8. März soll es in und am Rand der Sechsheldener Willi-Thielmann-Halle wieder um Bauen, Renovieren, Umwelt, Solartechnik und regenerative Energien gehen. Im Fokus steht klar das Thema "Energie".

