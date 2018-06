Zieht ein Baumarkt im Sinner Gewerbepark ein?

INFRASTRUKTUR Es gibt einen Interessenten für das ehemalige Edeka-Gebäude / Ausschuss empfiehlt Planänderung

SINN In Sinn soll ein Baumarkt in das leerstehende Gebäude des ehemaligen Edeka-Markts einziehen. In seiner jüngsten Sitzung empfahl der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Energie und Verkehr, den Bebauungsplan zu ändern.

