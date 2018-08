Zum 40. Mal ohne Führerschein erwischt

Eine Kontrolle in der Dillenburger Herwigstraße deckte bei dem Mann einen Rattenschwanz an Verkehrsverstößen auf. Im Bereich der Gewerblichen Schulen fiel einer Streife am Montagnachmittag ein Audi A4 auf.

Die Kennzeichen des Autos waren teilweise mit Panzerband abgeklebt, so dass der Gültigkeitstag nicht zu erkennen war. Am Steuer saß der 29-jährige Eschenburger, der eine Bekannte vom Unterricht abholen wollte. Als die Ordnungshüter den Kleber vom Nummernschild abzogen, kam der erste Verstoß zutage: Gültig war die Kurzzeitzulassung bis zum 1. April des laufenden Jahres.

Führerschein schon 2013 eingezogen

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Führerschein im Jahr 2013 gerichtlich eingezogen wurde. Seitdem war keine neue Fahrerlaubnis ausgestellt worden.

Polizeilich war der Mann vorher schon 39 mal in Erscheinung getreten, weil er ohne „Lappen“ unterwegs war. Mit dieser Kontrolle kommt ein weiterer Fall hinzu. Zudem ermittelt der Verkehrsdienst wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz. Beides sind Straftaten, die mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. (hog)