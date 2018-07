Zum Saisonstart kommt der „Kleinkunst-Adel“ ins Lÿz

Am 28. September eröffnet Comedian Johann König die Spielzeit mit „Jubel, Trubel, Heiserkeit“. Einen Tag später präsentieren die A-cappella-Barden von „basta“ ihr neuestes Programm „In Farbe“. Und „Kritikerpapst“ Denis Scheck gibt am 5. Oktober so manchem Buch seinen Segen (oder schickt es in die Verbannung).

Frühstarter No.1 hat einen Teil seiner Lebens-ToDo-Liste bereits abgearbeitet: drei Kinder gezeugt, zwei Bäume gepflanzt und ein Haus gebaut. Nun stehen bei Johann König (28. September) die nächsten Aufgaben an: den Auszug der Kinder vorbereiten, die Bäume fällen und das Haus verputzen.

Gewohnt kühl in der Analyse, warm in der Poesie und heiß in der Darbietung fragt er sich dabei, ob die Eltern raus aus der Verantwortung für die Zukunft ihrer Sprösslinge sind, wenn diese durch immensen Fleisch-, Spielzeug- und Gummistiefelbedarf die Ressourcen des Planeten frühzeitig verballern oder welche Auswirkungen es auf den Aktienmarkt hätte, wenn alle Menschen gleich wären und man die Begriffe Konsum und Moral tauscht.

Lebenspralle Lieder, feinsinnige Balladen

Beständig versorgen auch „fünf Jungs im besten Alter“ ihr Publikum mit lebensprallen Liedern, komischen Geschichten und feinsinnigen Balladen. Dass „basta“ (29. September) das a cappella bewerkstelligt, ist fast schon Nebensache, entstehen hier doch ganze Orchester und Bands in der Vorstellung des Publikums.

Irrwitzige und doch passende Kombinationen sind dabei neben einer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz das Markenzeichen von „basta“: „Kranke Männer“ verbindet klassischen Hardrock mit maskuliner Wehleidigkeit, „Mein Auto“ alpine Ländler-Romantik mit einer satirischen Hymne auf des Mannes besten Freund, das Auto. „Das Leben ist kein Wandtattoo“, heißt es bei ihnen, und dass dieser Satz schon fast selber zum Sinnspruch taugt, ist auch wieder eine typische „basta“-Ironie.

Was unbedingt lesenswert ist

„The Good, the Bad, the Ugly. Was sich zu lesen lohnt“, heißt es dann am 5. Oktober mit Deutschlands bekanntestem Literaturkritiker. Bei jährlich 90 000 Buchneuerscheinungen behält Denis Scheck den Überblick und weiß, wie man in diesem immensen Angebot „das Schöne, Gute, Wahre“ vom „Albernen, Überflüssigen und Banalen“ trennt.

Der eloquente Literaturkenner spießt Sumpfblüten des Betriebs auf, stellt vor, was unbedingt lesenswert ist und kann sicher auch den interessierten Besuchern im Kulturhaus Lÿz den einen oder anderen fundierten Tipp für winterliches Lesevergnügen auf heimischer Couch geben.

Karten für die Auftritte der drei Frühstarter (Beginn jeweils 20 Uhr) im Kulturhaus in der St.-Johann-Straße 18 gibt es ab sofort auf www.Lyz.de und bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen. (red)