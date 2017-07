Zwei Geschäftstüren zugeklebt

VANDALISMUS "Profi-Material verwendet" / Anwohnerin hat drei Verdächtige beobachtet

HERBORN Böse Überraschung für zwei Geschäftsfrauen am Freitagmorgen in Herborn: Über Nacht waren die Schlösser in den Türen zu ihren Läden am Marktplatz mit Sekundenkleber so verklebt worden, dass sie sich nicht mehr öffnen ließen.

