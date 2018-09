Zwei Katzen hoffen auf baldigen Umzug

„Tim“ ist ein kastrierter Kater, der am Dienstag in Dillenburg in der Marbachstraße von aufmerksamen Tierfreunden gefunden wurde. Der Vierbeiner ist nicht gekennzeichnet. „Tim“ hat Gesundheitsprobleme – seine Haut ist gerötet und juckt. Die Tierheimmitarbeiter wissen noch nicht, ob es sich um eine Allergie handelt. Vorerst bekommt er Spezialfutter. Der Kater ist sehr nett und aufgeschlossen.

Ebenfalls ein liebes Kerlchen ist „Georg“. Er wurde am Freitagvormittag in Eibelshausen, mitten auf der Durchgangsstraße laufend, von einer Passantin gerettet. „Georg“ ist noch recht jung und vermutlich ein halbes Jahr alt. Er ist nicht gechipt und nicht tätowiert, sieht aber sehr gepflegt aus und ist topfit. Das Team im Dillenburger Tierheim vermutet, dass „Georg“ von seiner Menschenfamilie vermisst wird.

Wer die beiden Fundkater erkennt, der sollte sich im Tierheim Dillenburg unter (0 27 71) 3 22 22 melden. Weitere Infos: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)