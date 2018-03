Zwei Männer bei Wohnhausbrand verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einem Elektroherd oder Ofen ausgelöst. Gegen 19.30 Uhr ging bei Feuerwehr und Polizei der Notruf ein. Weil gemeldet wurde, dass Menschenleben in Gefahr seien, rückten die Wehren aus Breitscheid und Medenbach mit mehreren Fahrzeugen aus. Zwei Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, die sich in dem Haus aufgehalten hatten, konnten das Gebäude aber eigenständig verlassen. Beide erlitten jedoch Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe konnten die Einsatzkräfte am Abend noch keine Angaben machen. (red)