Zwei Männer werden leicht verletzt

Gegen 11 Uhr hatte es im Kreuzungsbereich der Marburger Straße und der Straße „Am Bahnhof“ gekracht. Nach Angaben der Polizei wollte ein 64 Jahre alter Mann aus Greifenstein aus der Straße „Am Bahnhof“ in die Marburger Straße abbiegen.

Dabei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Mercedes-Sprinter, der aus Herborn kommend in Richtung Bicken unterwegs war. Weder der Kia-Fahrer, noch der 54-jährige Herborner, der den Sprinter steuerte, konnten den Zusammenstoß noch verhindern.

Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der 54-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Seite und blieb vor einem Zebrastreifen liegen. Fußgänger waren dort zum Glück zu dieser Zeit nicht unterwegs.

Beide Männer wurden leicht verletzt zur Kontrolle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Kia entstand ein Frontschaden in Höhe von rund 3000 Euro, Der Schaden am Sprinter beträgt rund 12 000 Euro. (am)