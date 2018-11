Zwei Verletzte  nach Stromschlag in Umspannwerk

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, erlitten die Personen einen Stromschlag. Nach ersten Einschätzungen seien sie nicht lebensgefährlich verletzt und befänden sich in einem stabilen Zustand. Sie kamen zur Behandlung in eine Spezialklinik. Die Polizei wurde am Montag um 12.20 Uhr alarmiert. Im Einsatz waren im Anschluss unter anderem zwei Hubschrauber.

Die Berufsgenossenschaft und das Amt für Arbeitsschutz haben bereits die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen, sagte die Polizei am Montagnachmittag. (hog)