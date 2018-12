Zwei Vierbeiner suchen ein Zuhause

Zwergkaninchen „Mariechen“ ist ein Fundtier. Am 31. Oktober wurde es in der Berliner Straße in Dillenburg von aufmerksamen Tierfreunden entdeckt und ins Tierheim gebracht. Sein Besitzer hat sich noch nicht gemeldet, so dass „Mariechen“ nun ein neues Zuhause bekommen soll.

Das Kaninchen ist etwa drei Jahre alt, sehr lieb und verschmust. „Mariechen“ ist auch für das Zusammenleben in einer Kaninchengruppe geeignet. In ihrem neuen Zuhause sollte sie viel Freiraum und ein großzügiges Gehege haben. Derzeit lebt sie, wie ihre zehn Artgenossen im Tierheim, wegen des Fellwechsels drinnen.

Vermutlich vermisst wird Katerchen „Ferdinand“, wie ihn das Tierheimteam getauft hat. Der rund acht Monate alte Stubentiger war am vergangenen Mittwoch in Allendorf zugelaufen und wollte dort nicht mehr weg. Nun wartet er im Tierheim in Dillenburg auf sein Herrchen oder Frauchen.

„Ferdinand“ ist leider nicht gekennzeichnet. Er ist weder gechippt noch ist er tätowiert. Die Mitarbeiter hoffen, dass jemand den zutraulichen und netten Kater erkennt und er so wieder zu seinem Besitzer findet.

Das Tierheim in Dillenburg hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Besucher sollten sich deshalb unbedingt vorher unter (0 27 71) 3 22 22 anmelden. Weitere Informationen: www.tierheimdillenburg.de . (kaw)