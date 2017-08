"Zweierlei" ist acht Tage lang zu sehen

Ausstellung Irene Peil und Carola Senz zeigen in der Alten Färberei Skulpturen und Malerei

Herborn „Zweierlei“ heißt die Ausstellung in der „Alten Färberei“ in Herborn, in der Irene Peil Skulpturen präsentiert und Carola Lenz ihre Malereien zeigt. Acht Tage lang ist „Zweierlei“ im „Haus der Vereine“ präsent.

