Zwischenfall bei Rittal: Säure und Lauge vemischt

Gegen 19 Uhr wurde am Dienstagabend die Feuerwehr alarmiert. Insgesamt 400 Liter Salzsäure und Natronlauge hätten sich unbeabsichtigt in einem Industriegebinde vermischt, berichtete Dietzhölztals Gemeindebrandinspektor Christian Brömer auf Nachfrage dieser Zeitung. Firmenmitarbeiter hätten bemerkt, dass über dem Behälter, der in einem gesicherten Bereich der Firma stand, Rauch aufgestiegen sei und daraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert.

"Wir hatten die Situation schnell unter Kontrolle"

Vor Ort wurde dann sofort mit der Kühlung des heiß gewordenen Behälters begonnen. „Wir hatten die Situation schnell unter Kontrolle und weder für die Mitarbeiter, noch für Anwohner oder die Einsatzkräfte bestand Gefahr“, erklärte Brömer.

Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften im Einsatz, darunter die so genannte Gefahrstoff-Komponente des Lahn-Dill-Kreises aus Dillenburg sowie die Wehren aus Rittershausen, Ewersbach und Wissenbach. Am Mittwoch sollen die vermischten Chemikalien von einer Spezialfirma entsorgt werden. (kel)