"hessenschau" zu Gast in Haiger

FERNSEHEN Nachrichtensendung auf "Sommertour" / Haigerer Gruppen können mitmachen

HAIGER Der Bürgermeister ist begeistert. "Das ist eine tolle Gelegenheit, Haiger in ganz Hessen bekannt zu machen", freut sich Mario Schramm über den Besuch der "hessenschau" im ehemaligen Dillkreis. Am 28. Juli macht die Sommertour des "hr" in Haiger Station.

