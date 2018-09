Mit mulmigem Gefühl aufs E-Klo

Unter den Augen Tausender Zuschauer durfte die Gießenerin Ingrid Lenz (Foto) mit ihrer damals anderthalbjährigen Tochter im Kinderwagen die erste offizielle Rolltreppenfahrt hinauf auf das Fußgängerplateau antreten. Ganz geheuer war ihr dabei aber nicht.

Mit der Umgestaltung des Seltersweges und dem Bau des E-Klos sollten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Gießen sollte zum einen zu einer autogerechten Stadt werden, zum anderen den „Ruf einer attraktiven Einkaufsstadt“ erlangen. „Damals führte der gesamte Verkehr von Frankfurt nach Kassel durch die Stadt Gießen“, erinnert sich Zeitzeuge Burkhard Schirmer (Foto). Schließlich gab es den Gießener Ring noch nicht. Nicht nur Ein- und Ausfallstraßen wie die Frankfurter Straße waren stark befahren, auch in der Innenstadt staute sich der Verkehr. „Alle paar Monate wurde deshalb die Verkehrsführung am Seltersweg geändert“, erzählt der 80-Jährige. Die später von Studenten auf den Namen Elefantenklo getaufte Fußgängerüberführung am Selterstor sollte nicht nur einen Kreisel ersetzen, fortan sollte auch der Autoverkehr ungehindert unter der Fußgängerüberführung fließen können, während zeitgleich Passanten eine Hauptverkehrsader der Stadt überqueren konnten. Eines hatte man bei den Planungen aber nicht bedacht: Wie sollten Mütter mit Kinderwagen die Straße überqueren? „Die Frage haben sich damals viele gestellt“, erinnert sich Ingrid Lenz. Sie war selbst damals eine junge Mutter.

Lenz hatte sich am Vormittag des 28. Septembers 1968 mit ihrem Mann und ihrer Tochter auf den Weg in die Innenstadt gemacht, um an der Feier teilzunehmen. Als sie sich gerade ein Schaufenster anschaute, fiel ihr auf, dass der damalige Oberbürgermeister Bernd Schneider und der hessische Finanzminister Albert Osswald sie beobachteten. „Dann sind sie auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht bereit wäre, mit dem Kinderwagen bei der ersten offiziellen Rolltreppenfahrt dabei zu sein.“ Die beiden Herren wollten vor Tausenden Festbesuchern demonstrieren, dass man sich auch mit Kinderwagen sicher und bequem von den Rolltreppen auf das Plateau befördern lassen konnte. „Ich habe erst gesagt, den Kinderwagen könnt ihr haben, aber ohne Kind“, erzählt die heute 73-Jährige. Auf keinen Fall wollten sich die beiden Herren mit diesem Vorschlag begnügen. Eine Mutter sollte mit, und so ließ sich Lenz überreden, auch wenn ihr ein wenig mulmig zumute war.

Flaniermeile für Studierende

Wenig später stand sie schon mit dem Kinderwagen vor der Rolltreppe. Tausende Menschen standen auf dem Seltersweg und schauten zu, als Schneider zusammen mit Lenz die erste offizielle Fahrt auf das E-Klo antrat. Nicht nur die junge Mutter war nervös, auch ihre anderthalbjährige Tochter beobachtete das Geschehen um sie herum genau. „Sie hat sich am Kinderwagen festgekrallt, als es hinauf ging“, lacht Lenz. Als der Volksmusikverein Hansa oben auf dem Plateau aber plötzlich ein Lied anstimmte, wurde es der Tochter doch zu viel. Sie brach in Tränen aus.

Seit der Umgestaltung des Seltersweges zur Fußgängerzone und der Einweihung hat sich die Einkaufsstraße sehr gut entwickelt, sagt Lenz. „An verkaufsoffenen Sonntagen oder beim Krämermarkt ist die Stadt immer proppenvoll.“ Dass das so sein würde, hatten viele Einzelhändler anfangs nicht erwartet. „Die Skepsis unter den Händlern war groß“, erzählt Schirmer. In Deutschland hatte man vor 50 Jahren nur wenig Erfahrung mit Fußgängerzonen. Viele Kaufleute befürchteten Umsatzeinbußen. „Ich denke, heute sind die allermeisten sehr glücklich darüber, wie es jetzt ist“, sagt Schirmer, der damals selbst aus persönlichen Gründen nicht an der Einweihungsfeier teilnehmen konnte.

Der 80-Jährige war 1968 Student in Gießen. Er erinnert sich noch daran, wie nach Schulschluss immer Hunderte Kinder und Jugendliche auf den Seltersweg strömten und wie Studenten mit ihren Professoren durch die Innenstadt flaniert sind. Viele spätere Paare lernten sich auf dem Seltersweg kennen. Insgesamt findet er, dass sich Gießens Einkaufsstraße über die Jahre gut gemacht hat. Auch mit dem Elefantenklo, das er nie so richtig mochte, hat er seinen Frieden gemacht. „Ich verschwende keine Emotionen mehr daran“, lacht er. „Es erfüllt ja immerhin eine Funktion.“

Ingrid Lenz hat nach der ersten Rolltreppenfahrt übrigens versucht, nicht wieder mit dem Kinderwagen auf das Plateau zu fahren, wie sie erzählt. „Das war mir immer zu unsicher“, sagt sie. „Aufwärts geht es ja noch, aber wenn man allein ist und runterfahren muss, ist das einfach zu gefährlich.“ (GA)

(Fotos: Atmaca)