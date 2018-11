Erfolgreiche Konzert-Finissage „Momenti Musicali“ der „Italienischen Kontraste“ im KuKuK in Wettenberg

Die Vorsitzenden der veranstaltenden Vereine KuKuK Wettenberg e.V., Dieterich Emde, und Deutsch-Italienischen Gesellschaft Mittelhessen e.V., Rita Schneider-Cartocci, begrüßten die über 70 Anwesenden und drückten sich sehr zufrieden über das erste große gemeinsame Projekt aus. Emde bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen aus den beiden Vereinen, die mit ihrem Einsatz in der Organisation, vor Ort und in der Pressearbeit, den Erfolg der „Italienischen Kontraste“ ermöglicht haben, und warf einen Rückblick auf die vielfältigen Termine, die Italien aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln gezeigt haben: Nach der Vernissage der Wanderausstellung „Jenseits von Lampedusa“ des Berliner Vereins „Courage gegen Fremdenhass e.V“, bereichert von den Werken der KuKuK-Aussteller, der DIG und der Gesamtschule Gleiberger Land, fanden ein Filmabend und ein musikalischer Reisebericht statt, die die Besucher für das Thema sensibilisierten.

Es folgten ein politikwissenschaftlicher Vortrag über die aktuelle politische Situation Italiens, ein historischer Vortrag über die italienischen Arbeitsmigranten in Deutschland, der Bezug auf das Hauptthema der Ausstellung hatte, und ein Antimafia-Abend mit informativem Vortrag und Degustation von mafiabefreiten Produkten. Das letzte Veranstaltungswochenende war intensiv, mit einem kulinarischen und einem literarischen Schwerpunkt, vor der großen musikalischen Finissage. Auch Schneider-Cartocci schloss sich der positiven Rede Emdes an und freute sich darüber, dass ein differenziertes Bild Italiens gegeben wurde und dass weitere Einrichtungen involviert wurden, insbesondere die Gesamtschule Gleiberger Land und die Goetheschule Wetzlar, die ebenfalls Gastgeber für die Antimafia-Veranstaltung für die Schüler waren. Die DIG-Vorsitzende kündigte eine weitere Zusammenarbeit mit dem KuKuK Wettenberg e.V. an, indem ein Projekt zum Thema Rom nächstes Jahr zum 35. Jubiläum des Vereins im KuKuK und an anderen Orten stattfinden soll.

Der Konzertabend „Momenti musicali – von Oper bis Ramazzotti“ war genauso kontrastreich wie der Leitfaden der Veranstaltungsreihe und bot Musik für jeden Geschmack – natürlich auf Italienisch! Opernliebhaber konnten Das Liedduo Köln mit Bariton Andreas Czerney und Ulrich Deppe am Klavier genießen, das Opernarien aus „Il Barbiere di Siviglia“ von Rossini sowie Mozarts „Don Giovanni“ und „Le nozze di Figaro“ interpretierten. Italienischen Jazz spielte die Gruppe „Jazz Divino“: Sängerin und KuKuK-Mitglied Barbara Yeo-Emde – begleitet von Ludger Busch (Saxophon), Norbert Fischer (Bass), Stefan Zink (Keyboard) und Marc Schamp (Schlagzeug) - führte das Thema Migration mit dem Lied „Che sarà“ ein, um dann mit „Quando quando quando“, „Io che amo solo te“ und „In cerca di te“ jazzige italienische Romantik anzubieten. Die Gruppe verabschiedete sich mit dem berühmten „Nel blu dipinto di blu (Volare)“ und regte das Publikum an, mitzusingen. Zum Schluss begeisterte Don Carlo (Carlo Lettere aus Brindisi) das Publikum mit Pop-Songs von bekannten italienischen Künstlern wie Zucchero, Eros Ramazzotti oder Gianna Nannini, und erfüllte noch ein paar Liederwünsche der Zuhörer mit zusätzlichen Gesangstücken.

In den kurzen Umbaupausen auf der Bühne konnten die Gäste Häppchen und ein Glas Wein genießen sowie die Ausstellung „Jenseits von Lampedusa“ und die anderen Exponate noch einmal bewundern, bevor sie der nächsten Kunstschau Platz lassen.