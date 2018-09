"Italienische Kontraste" - Ein kultur-politisches Ausstellungsprojekt mit Rahmenprogramm vom 26.10. bis zum 18.11.2018

Freitag, 26.Oktober 2018, 19 Uhr: Eröffnung des kultur-politischen Ausstellungsprojektes "Jenseits von Lampedusa - und weitere Sehnsuchtsorte“ Eine Gemeinschaftsausstellung mit Courage e.V. / Anna Tüne (Berlin), KuKuK-Mitgliedern und Schülern der Gesamtschule Gleiberger Land sowie großem, vielfaltigem Rahmenprogramm vom 26.10 bis 18.11.2018. Veranstalter: Kunst- und Kulturkreis Wettenberg -KuKuK- e.V. in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Mittelhessen e.V. (DIG) mit Unterstützung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Im Mittelpunkt von „Italienische Kontraste“ steht die von der Berliner Schriftstellerin und Kulturmanagerin Anna Tüne konzipierte Wanderausstellung "Jenseits von Lampedusa - willkommen in Kalabrien" aus der Reihe "Topographien der Menschlichkeit". Zum Inhalt: Die Insel Lampedusa ist eine Chiffre geworden für das Schicksal Abertausender von Flüchtlingen, die Jahr für Jahr ihre Heimat verlassen, weil sie in Europa auf Sicherheit und auf ein besseres Leben hoffen. In Fotos und Texten wird ein eigenes Kapitel europäischer Einwanderungsgeschichte vorgestellt – eines, dass die Humanität im Umgang mit Ärmeren in den Vordergrund steht. Mehr dazu: www.topographiendermenschlichkeit.de/kalabrien/ Der Untertitel des Ausstellungsprojekts, „Jenseits von Lampedusa - und weitere Sehnsuchtsorte“, umreißt den erweiterten Rahmen von Ausstellung und weiteren Veranstaltungen, mit dem der KuKuK einerseits seinem eigenen, satzungsgemäßen Auftrag nachkommt und andererseits der unbedingt sehenswerten Schau von „Courage gegen Fremdenhass“ ein erweitertes Publikum zuführen möchte. Weitere Sehnsuchtsorte? War und ist Italien nicht auch ein solcher für viele Menschen mehr als aktuell die Flüchtenden aus Afrika und von anderen Kontinenten? Sehr konkret auch für Mittel- und Nordeuropäer, die dort das mildere Klima suchen und bukolische Landschaften, Schauplätze der Geschichte und die Stätten, an denen Meisterwerke aus bildender Kunst und klassischer Musik zu sehen und zu erleben sind, gewiss auch die Wurzeln einer längst international vertretenen Küche. Künstler und Kreative des Vereins zusammen mit der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Mittelhessen e.V. und Schülern der Gesamtschule Gleiberger Land werden die Tüne-Ausstellung mit Bildern und Objekten zum Thema Italien erweitern. Ein attraktives Veranstaltungsrahmenprogramm aus Literatur, Politik, Kunst, Kulinarik und interkulturellem Gespräch rundet das Projekt ab. Bei der Vernissage wird, nach einer Einführung in die Ausstellung durch die Veranstalter, Thomas Bernsdorf den Abend mit Gitarrenmusik umrahmen. Die einzelnen Veranstaltungen des Projekts „Italienischen Kontraste“: Freitag, 26. Oktober 2018, 19 Uhr - Vernissage: Ausstellung "Jenseits von Lampedusa" Mittwoch, 31. Oktober 2018, 19 Uhr - Filmabend: "Die Nacht von San Lorenzo" Sonntag, 04. November 2018, 11 Uhr - Reisebericht mit Musik: "Una vita non basta" Mittwoch, 07.November 2018, 19 Uhr - Vortrag: "Italien in Europa - Kontraste und Harmonien" Sonntag, 11.November 2018, 11 Uhr - Vortrag: "Italiener in Deutschland - Migration und politische Partizipation" Mittwoch, 14.November 2018, 19 Uhr - Vortrag: "Widerstand gegen die Macht der Mafia - mit 'mafiabefreiten' Produkten" Freitag, 16.November 2018, ab 18 Uhr - Kochevent: "Pasta - che passione!" Samstag, 17.November 2018, 18 Uhr - "Ein Blick auf Italien - durch (m)eine Lesebrille" - Vorstellung italienischer Bücher. Sonntag, 18.November 2018, 18 Uhr - Finissage: "Momenti Musicali - von Oper bis Ramazzotti" Für weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen: https://www.kukuk-wettenberg.de/projekte/italienische-kontraste/