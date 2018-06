Neuer DIG-Vorstand ist gewählt!

Im Rahmen der alljährigen Ordentlichen Mitgliederversammlung der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Mittelhessen e.V., die am Mittwoch, 6. Juni 2018, in der Pizzeria Pie in Gießen stattfand, wurde der Gesamtvorstand des Vereins nach zwei Jahren Amt neu gewählt. Am Anfang der Sitzung lud die DIG-Vorsitzende Rita Schneider-Cartocci die Anwesenden zu einer Gedenkminute für die im letzten und diesem Jahr verstorbenen Mitglieder Dieter Kraffert, Luise Theiß und Prof. Dr. Günther Clausnitzer ein. Schneider-Cartocci wies auf die Ziele des Vereins hin, der die Einheit Europas und die Völkerverständigung, die internationale Gesinnung und die Toleranz fördern soll. Außerdem pflege die DIG Mittelhessen e.V. die deutsch-italienische Freundschaft und das Verständnis für Italien, seine Landschaft, Sprache, Kultur und Kunst unter Berücksichtigung der zahlreichen Berührungspunkte, die sich aus dem Kulturaustausch der beiden Länder ergeben. Schneider-Cartocci bezog sich auch auf die aktuelle politische Situation Italiens, über die die internationalen Medien klischeehaft berichtet haben, und erklärte, dass laut italienischer Presse Italien nicht die Absicht habe, aus der EU oder dem EURO auszusteigen, jedoch an einigen bestehenden Regeln der EU zusammen mit seinen Wirtschaftspartnern rütteln möchte, um die Lebensbedingungen der Italiener innerhalb der EU zu verbessern. Über die Ergebnisse der Wahlen in Italien und deren Hintergründe organisierte der Verein in Zusammenarbeit mit der AStA der Justus-Liebig-Universität Gießen Ende April einen Vortragsabend mit Podiumsdiskussion mit den drei bekannten Politikwissenschaftlern Prof. Dr. Alexander Grasse, Dr. Markus Grimm und Dr. Jan Labitzke. In ihrem Bericht betonte die 1. Vorsitzende, wie intensiv das vergangene Jahr war. Schwerpunkt war das dreißigjährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Wetzlar und Siena, das mit der Großveranstaltung „Italia in Piazza“ mit der Teilnahme namhafter Künstler aus Siena, wie der Tanzgruppe Motus Danza und des Kabarettisten und Karikaturisten Alvalenti, am 17. Juni 2017 auf dem Kornmarkt und Lottehof in Wetzlar gefeiert wurde. Im Oktober fuhr eine 35-köpfige Gruppe auf Jubiläumsstudienreise nach Siena und Südtoskana, bei der sie ihren Partnerverein Kult Si trafen. Natürlich bot die DIG Mittelhessen e.V. viele kleinere Veranstaltungen, wie Filmabende, Gesprächskreise, Vorträge und Kinderveranstaltungen ebenfalls an. Der geschäftsführende Vorstand wurde einstimmig entlastet und unter Leitung vom Mitglied Stephan Becker wurden die Neuwahlen durchgeführt. Die 1. Vorsitzende Rita Schneider-Cartocci und der 2. Vorsitzende Fabrizio Cartocci (in Abwesenheit) wurden wieder bestätigt. Im geschäftsführenden Vorstand gab es aber noch Änderungen. Die Schatzmeisterin Christiane Becker und ihr Stellvertreter Armin Patzak kandidierten nicht mehr; an ihrer Stelle wurden Beate Lautenschlager und Barbara Yeo-Emde gewählt. Auch beim Amt des Schriftführers und dessen Stellvertreters begrüßte der Vorstand zwei neue Mitglieder: Hubert Ulreich und Yvette Dreyer. Als Beauftragte für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde Dr. Alessandra Riva für die nächste Amtszeit wieder gewählt. Neben den wiedergewählten Grazia C. Caiati, Dr. Ivana Clausnitzer, Ingrid Kreutzenbeck (in Abwesenheit) und Doris Löw (in Abwesenheit) wurden noch Ingrid Luh, Barbara Geiger (in Abwesenheit) und Francesco Vizzarri als BeisitzerInnen neu dazu gewählt. Die Jugendclubleitung werden Luca Delli Castelli und Christina Greco übernehmen, da die ehemalige Jugendclubleiterin Sarah Grebe nicht mehr zur Verfügung steht. Für die Zukunft hat der Verein bereits weitere Kooperationen initiiert und neue Ideen für interessante Veranstaltungen. Im Sommerprogramm bis August sind ein Kinder-Ferien-Workshop über Siena in der neuen Stadtbibliothek in Wetzlar, ein Spaziergang in Marburg mit der deutsch-italienischen Vereinigung „Il Ponte“ sowie eine Führung durch das Rosenhangmuseum in Weilburg geplant. Für die erste Herbstferienwoche plant die DIG ebenso eine Studienreise nach Sizilien und den Liparischen Inseln. Ab Ende Oktober wird die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Italienische Kontraste“ mit Musik, Kunst, Vorträgen und Musik-Lesungen zusammen mit dem Kunst- und Kulturkreis Wettenberg e.V. (KuKuK) organisiert. Für Dezember ist der Märchenerzähler Olaf Steinl aus Hannover für eine Reise durch die italienische Märchenwelt von der Lombardei nach Sizilien in Zusammenarbeit mit der Phanstastischen Bibliothek Wetzlar eingeladen. Als erster Sommertermin lädt die DIG Mittelhessen e.V. bereits zu einem Gesprächskreis mit Eisdegustation ins Eiscafé „Il Bacio“ in Wetzlar-Nauborn am 3. Juli 2018 ein.