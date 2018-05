Pop Sängerin Tina Schüssler rockt den Ring in Hessen

Tina Schüssler feuert zur Zeit ganz schön durch. Aber nicht mehr wie gewohnt als Weltmeisterin mit ihren Boxhandschuhen, sondern mit ihrem Mikrofon als Pop Rock Sängerin. Sie steht auf den größten Bühnen und dazu noch immer im Ring. So rockt sie am Samstag in Darmstadt auf einem großen Boxevent in der Heinz- Rheinhard-Halle. Das stimmungsgeladene Energiebündel wird live ihren neuen Fight-Song im Boxring zum großen WBC-Titelkampf für die Prisca Vicot als Einlauf-Song zur Siegesmotivation singen. Seit 2010 boxt Prisca Vicot aus Frankreich erfolgreich als Profi. Mit ihrem Trainer Dominik Junge, der bereits mit seinem Mach1-Team mehrere Weltmeister und Europameister hat, errang Vicot viele Titel und wurde Ende 2016 Deutsche Meisterin des BDB (Bund Deutscher Berufsboxer). Die ehrgeizige Leistungssportlerin will den höchsten Titel des angesehensten Verbandes im Profiboxen erobern und möchte Weltmeisterin werden. So wird Prisca Vicot nun am Samstag, den 26. Mai 2018 in Darmstadt bei Box-Veranstalter Christian Bugge am Abend in den Ring steigen und um den WBC Silver Champion Titel gegen Judy Waguthii aus Kenia im Superleichtgewicht boxen. Darmstadt freut sich auf den Musik-Stargast aus Bayern. Für Hessen ist es etwas ganz Besonderes, Tina Schüssler live im Ring begrüßen zu dürfen, denn der Special Guest wird den Boden zum Beben bringen. Mit ihrem Song: „Let‘s shake the ground!“ wird sie die Massen in der Halle anheizen und für die richtige Stimmung sorgen. Wann hat man schon eine dreifache Weltmeisterin (Boxen, Kickboxen, K-1), eine TV-Ringsprecherin, eine Moderatorin und eine Pop Rock Sängerin im Ring stehen, um für ein passendes Kampffeeling zu sorgen. Das Multitalent produzierte diesen Fight-Song in den PM7 Studios Augsburg von Philipp Maier (Rock meets Classic) und Clemens Brocker. Weitere neue Lieder wurden zusammen mit John Zaika in Los Angeles (Toto, Deep Purple, Foreigner, Bobby Kimball usw.) produziert und Schüssler freut sich, nun auch schon in Amerika Fuß gefasst zu haben.