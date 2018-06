„Autobahnhund“ ist in Sicherheit

Kaum ein Tag verging in den vergangenen Wochen, an dem nicht ein Hund an der Autobahn gemeldet wurde. Der mit schwarz-grau-weißem Fell beschriebene Hund wurde immer wieder an den Autobahnen 45 und 5 in Mittelhessen gesichtet. Den regelmäßig verständigten Polizisten zeigte er sich allerdings nie. Auf die Fahrbahn ging der schlaue Hund nicht, vielmehr lief er immer entlang der Leitplanken am Fahrbahnrand. Doch auch damit sorgte er natürlich für helle Aufregung bei den Autofahrern, die sich nicht nur Sorgen um den Hund machten, sondern natürlich auch die Gefahr erkannten.

Viele Helfer im Hintergrund

Im Hintergrund gab es viele fleißige Helfer und Tierschützer, die durch Informationsaustausch, Datensammlung und das Aufstellen von Lebendfallen versuchten die Spur des Hundes aufzunehmen. Am Freitag um 3 Uhr dann die Belohnung für den Fleiß: Der Hund wurde am Reiskirchener Dreieck auf der A 5 eingefangen. Woher er kommt, ist noch unklar.

Das Tier ist wohlauf im Tierheim Butzbach und keinem Verkehrsteilnehmer stieß durch den Vierbeiner etwas zu. „Die Polizei Mittelhessen sagt danke an alle helfenden Hände im Hintergrund und richtet liebe Grüße von der Autobahnpolizei Mittelhessen an den Autobahnhund im Tierheim Butzbach aus." Dort heißt es in einem Facebook-Eintrag: „Wir wissen bisher nicht, woher der Hund kommt. Wer Hinweise zu dem Hund geben kann, möge sich bitte an uns wenden. Bisher ist nur bekannt, dass es eine Hündin mittleren Alters ist, sie eine rote Ohrmarke trägt und aus Bulgarien stammt.“ (red)

Kontakt: www.tierheim-butzbach.de und www.facebook.com/TierschutzvereinButzbach/