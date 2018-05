Von Verena Napiontek

„Die Türkei ist nicht Erdogan“

Lesung Can Dündar spricht in Gießen über Demokratie und sein Leben im Exil

Gießen In seiner Heimat wird er als Staatsfeind betrachtet, mehrere Verfahren laufen gegen ihn. Can Dündar spricht am Tag der Pressefreiheit in Gießen über die Verteidigung der Demokratie.

