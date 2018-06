„Selber denken macht schlau“, brachte es Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz auf den Punkt. Während Hans Georg Schnücker, Vorsitzender des Verbands Hessischer Zeitungsverleger (VHZV), für das Gehirn feststellte, dass „es nur eine Möglichkeit gibt, diesen Muskel zu trainieren – das geht nur mit Lesen“. Nachgedacht und gelesen haben die 152 Azubis aus dem gesamten Bundesland, die ein Jahr lang am Projekt „Zeitung und Ausbildung in Hessen“ teilnahmen, in diesem Zeitraum wahrlich eine Menge. Sie alle bekamen zwölf Monate lang ihre örtliche Tageszeitung, finanziert vom jeweiligen Arbeitgeber, nach Hause geliefert.

Wissenszuwachs ist deutlich geworden

Und mussten allmonatlich ihr angelesenes Wissen zu Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport bei Online-Tests beweisen.

Dass dies offensichtlich hervorragend geklappt hat, zeigte sich bei der Abschlussveranstaltung am Mittwoch im Gießener „Kinopolis“. „Sie haben einen deutlichen Wissensvorsprung gegenüber dem Stand vor einem Jahr gewonnen“, attestierte der wissenschaftliche Projektleiter Professor Gregor Daschmann vom Institut für Publizistik der Universität Mainz seinen jungen Zuhörern.

Wer unter diesen skeptisch war, ob das nicht genauso gut auch online oder auf dem Smartphone gegangen wäre, dem wurde von Daschmann erklärt, dass beim Lesen einer gedruckten Zeitung „die Art der Selektierung eine andere ist“. Nämlich „eine anspruchsvolle kognitive Leistung“, bei der man Themen entdecken könne, „von denen Sie vorher gar nicht gewusst haben, dass diese interessant sind“.

Wer regelmäßig Tageszeitung lese – selbst wenn jedes Mal „nur ein Krümel neuer Informationen“ hinzukomme –, entwickele mit der Zeit „ein Verständnis für neue Dinge“ und erhalte das dafür notwendige Background-Wissen, verdeutlichte Daschmann. Ganz abgesehen davon „fördert Lesen die Fantasie“, fügte der Wissenschaftler hinzu. Schnücker erklärte den Nutzen der regionalen Tageszeitung anhand des Beispiels Bundestagswahl. So gebe es für all jene, die sich zum Beispiel zur Wahlentscheidung über die Parteien und Kandidaten informieren wollten, „keine bessere Möglichkeit als Tageszeitungen“.

Denn hier habe man es mit „unabhängigen Medien“ zu tun, mit Journalisten, die Artikel gründlich recherchieren und sich verantworten müssten, wenn Unwahres darin stehe. „Regionale Tageszeitungen zeigen höchste Glaubwürdigkeit“, sah Schnücker hierin das Gegenstück zu „Fake News“, wie sie etwa US-Präsident Donald Trump regelmäßig verbreite. „Schon der Begriff ‚Lügenpresse‘ ist eine infame Lüge“, pflichtete Grabe-Bolz ihrem Vorredner bei und beklagte, „wie schnell sich ‚Fake News‘ heute in der Welt verbreiten“. Mit der Konsequenz, „dass viele Menschen sie glauben, weil sie diese falschen Nachrichten für möglich halten“, prangerte sie das „Gedanken-Gift“, das etwa auf Online-Plattformen auftauche, an. So könnten „aus Ängsten schnell Realitäten“ werden, folgerte die Oberbürgermeisterin.

„Sie haben die Verantwortung für die Zukunft dieses Landes, in dem Sie leben möchten, und Sie sind die Zukunft“, appellierte Schnücker an die Auszubildenden, von der Möglichkeit, sich per Zeitungslektüre zu informieren, Gebrauch zu machen. Sei es nun in gedruckter Form oder digitaler, wie das etwa ein E-Paper bietet.

Schnücker dankte allen Azubis und deren Arbeitgebern für die Projektteilnahme und -unterstützung. „Ich hoffe, dass Sie auch nach Projektende dranbleiben und weiterhin Zeitung lesen“, gab Schnücker den jungen Leuten mit auf den Weg.